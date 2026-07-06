Ребенок выпал из окна в Петербурге и погиб — СК
В Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело по факту гибели ребёнка, выпавшего из окна квартиры. Об этом 6 июля сообщили в СК.
В ведомстве уточнили, что в момент происшествия малолетний находился в помещении без присмотра взрослых. Инцидент случился 4 числа в одном из жилых домов. По предварительным данным, ребёнок остался без надзора всего на несколько минут, после чего выпал из оконного проёма.
Малыша экстренно госпитализировали, однако полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью — он скончался в медицинском учреждении. В настоящее время сотрудники следственных органов проводят комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств случившегося.
СК вновь обращается к родителям с напоминанием о мерах безопасности: окна в комнатах, где находятся дети, должны быть либо полностью закрытыми, либо переведенными в режим проветривания. Кроме того, взрослым категорически не рекомендуется оставлять несовершеннолетних без присмотра даже на непродолжительное время, чтобы избежать подобных несчастных случаев.
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