Двухлетняя девочка выпала с восьмого этажа на востоке Москвы
Двухлетняя девочка выпала из оконного проема, расположенного на уровне восьмого этажа. Об этом сообщает «МК».
По информации, полученной от источника в экстренных службах, инцидент зафиксировали примерно в 18:00 на Щелковском шоссе. Прибывшие на место происшествия медики оценили состояние пострадавшей как крайне тяжелое.
Ребенка оперативно доставили в ближайшее лечебное учреждение. В настоящее время врачи оказывают ему всю необходимую реанимационную помощь. Обстоятельства случившегося устанавливаются.
Ранее малыш выпал из окна третьего этажа в Тверской области. Полиция выступила с предостережением к гражданам.
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