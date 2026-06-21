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Двухлетняя девочка выпала с восьмого этажа на востоке Москвы

Фото: istockphoto/Iulianna Est

Двухлетняя девочка выпала из оконного проема, расположенного на уровне восьмого этажа. Об этом сообщает «МК».



По информации, полученной от источника в экстренных службах, инцидент зафиксировали примерно в 18:00 на Щелковском шоссе. Прибывшие на место происшествия медики оценили состояние пострадавшей как крайне тяжелое.

Ребенка оперативно доставили в ближайшее лечебное учреждение. В настоящее время врачи оказывают ему всю необходимую реанимационную помощь. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

Ранее малыш выпал из окна третьего этажа в Тверской области. Полиция выступила с предостережением к гражданам.

Никита Кротов

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