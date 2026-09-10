Двухлетний ребёнок из Дальнегорска проглотил электронную плату

10 сентября 2026, 03:07

Медики извлекли электронную плату из желудка двухлетнего ребёнка в Приморье

Фото: iStock/Georgiy Datsenko

В Дальнегорске медики успешно извлекли инородное тело из пищевода двухлетнего ребёнка. Как рассказали в Минздраве Приморья, родители малыша заподозрили, что он проглотил посторонний предмет, и незамедлительно обратились в приёмное отделение городской больницы.