Двухлетний ребёнок из Дальнегорска проглотил электронную плату
В Дальнегорске медики успешно извлекли инородное тело из пищевода двухлетнего ребёнка. Как рассказали в Минздраве Приморья, родители малыша заподозрили, что он проглотил посторонний предмет, и незамедлительно обратились в приёмное отделение городской больницы.
Для диагностики врачи провели эзофагогастродуоденоскопию (ЭГДС) — обследование пищевода и желудка. В ходе процедуры медики обнаружили в пищеводе плоскую электронную плату размером примерно 2×2,5 сантиметра. Предмет удалось извлечь с помощью эндоскопических щипцов.
После вмешательства врачи ещё раз осмотрели мальчика и не зафиксировали повреждений слизистой оболочки пищевода и желудка. Состояние ребёнка не потребовало госпитализации — его отпустили домой вместе с родителями. Жизни и здоровью малыша ничего не угрожает.
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