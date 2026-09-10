Водитель без прав насмерть сбил пешехода в Махачкале
В Махачкале случилось дорожно‑транспортное происшествие со смертельным исходом. Как сообщает Госавтоинспекция Дагестана, инцидент зафиксировали на улице Ирчи Казака.
По предварительным данным, 19-летний юноша, не имевший права управления транспортным средством, находился за рулём автомобиля Ford Focus. В этот момент местный житель переходил проезжую часть вне зоны пешеходного перехода. В результате наезда мужчина получил тяжёлые травмы и скончался на месте.
Обстоятельства аварии выясняются. Сотрудники ГИБДД проводят служебную проверку.
Ранее в Москве электробус столкнулся с легковыми автомобилями. В результате двум пострадавшим понадобилась помощь медиков.
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