Лишённый прав водитель насмерть сбил ребёнка в Ингушетии и скрылся с места ДТП

10 сентября 2026, 01:56

Фото: iStock/Chalabala

В Ингушетии правоохранители задержали мужчину, подозреваемого в смертельном ДТП с последующим побегом с места аварии. Информацию подтвердили в региональном СУ СК РФ и МВД.