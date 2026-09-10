Лишённый прав водитель насмерть сбил ребёнка в Ингушетии и скрылся с места ДТП
В Ингушетии правоохранители задержали мужчину, подозреваемого в смертельном ДТП с последующим побегом с места аварии. Информацию подтвердили в региональном СУ СК РФ и МВД.
Инцидент произошёл вечером 8 сентября. По данным следствия, 23‑летний житель селения Пседах, лишённый водительских прав, управлял автомобилем ВАЗ‑21099 на трассе Малгобек — Инарки. В этот момент дорогу вне пешеходного перехода пересекал подросток 2010 года рождения. Водитель сбил несовершеннолетнего: от удара мальчика отбросило, и он ударился головой о бордюр.
Пострадавшего доставили в реанимационное отделение Малгобекской центральной районной больницы, где он впоследствии скончался. Водитель скрылся с места происшествия, однако позднее его задержали сотрудники правоохранительных органов.
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