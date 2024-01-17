Двухлетний ребёнок скончался от голода после смерти отца от сердечного приступа

Фото: istockphoto/burcu saritas
Мертвого мальчика обнаружили рядом с его умершим отцом в Великобритании.
Daily Star пишет, что ребёнок умер от голода. Отец ребёнка скончался от сердечного приступа.
Последний раз мужчину видели в День подарков, 26 декабря. А 2 января соцработники пришли в дом, где проживала семья, но дверь никто не открыл. 4 января на стук вновь никто не откликнулся. Тела мужчины и его сына обнаружили только 9 января.
Ранее сообщалось, что умер 15-летний сын известного военного поэта Дмитрия Артиса Святослав. Об этом поэт написал в личном Telegram-канале.
Умер 15-летний сын поэта Артиса после падения с высоты
В Киргизии потерпел крушение военный вертолёт Ми-8, погиб один человек
Мужчина вернулся из колонии и расправился с отцом во время ссоры
Последний раз мужчину видели в День подарков, 26 декабря. А 2 января соцработники пришли в дом, где проживала семья, но дверь никто не открыл. 4 января на стук вновь никто не откликнулся. Тела мужчины и его сына обнаружили только 9 января.
«Вчера погиб мой сын. Святослав. Умер в свой день рождение. Ему исполнилось пятнадцать», — написал Артис.Читайте также:
Умер 15-летний сын поэта Артиса после падения с высоты
В Киргизии потерпел крушение военный вертолёт Ми-8, погиб один человек
Мужчина вернулся из колонии и расправился с отцом во время ссоры
Мария Фирсова