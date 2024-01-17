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Двухлетний ребёнок скончался от голода после смерти отца от сердечного приступа

17 января 2024, 14:05
Фото: istockphoto/burcu saritas

Фото: istockphoto/burcu saritas

Мертвого мальчика обнаружили рядом с его умершим отцом в Великобритании.
Daily Star пишет, что ребёнок умер от голода. Отец ребёнка скончался от сердечного приступа.

Последний раз мужчину видели в День подарков, 26 декабря. А 2 января соцработники пришли в дом, где проживала семья, но дверь никто не открыл. 4 января на стук вновь никто не откликнулся. Тела мужчины и его сына обнаружили только 9 января.


Ранее сообщалось, что умер 15-летний сын известного военного поэта Дмитрия Артиса Святослав. Об этом поэт написал в личном Telegram-канале.

«Вчера погиб мой сын. Святослав. Умер в свой день рождение. Ему исполнилось пятнадцать», — написал Артис.
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#происшествие
#новости
#дети
#родители
#великобритания
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В Петербурге подростку проломили голову за надпись «white» на футболке
17 января 2024, 13:19

Фото: iStock/PeopleImages

В Санкт-Петербурге подростку проломили голову за надпись «white» на футболке, об этом сообщает «Фонтанка».
По информации СМИ, пострадавший 17-летний парень является студеном первого курса Охтинского колледжа.

Известно, что на парня напали ровесники из-за надписи «white» на его футболке. Предположительно, подростка ударили по голове только один раз. Однако, в больнице врачи диагностировали у студента открытую черепно-мозговую травму, переломом лобной кости и ушиб мозга.

В настоящий момент за жизнь пострадавшего борются врачи.

Также сообщается, что Охтинском колледже инициировали расследование, но на звонки журналистов отвечать не стали.

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#врачи
#пострадавший
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#санкт-петербург
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#избиение
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В сеть попали шокирующие кадры момента взрыва на полимерном заводе в Шахтах
В сеть попали кадры момента взрыва на полимерном заводе в Шахтах
17 января 2024, 13:04

Фото: iStock/maki_shmaki

В сети появилось видео момента взрыва на полимерном заводе «Авангард» в городе Шахты, кадры публикует Telegram-канал Don Mash.
17 января в городе Шахты Ростовской области прогремел взрыв на полимерном заводе «Авангард». В результате взрыва на предприятии разгорелся пожар, который удалось локализовать на площади в 360 квадратных метров.
Как сообщила депутат Госдумы от Ростовской области Екатерина Стенякина, на место происшествия прибыл глава Администрации. Близлежащие жилые постройки не получили никаких повреждений, пострадало только здание самого завода.

По информации Don Mash, пожар в цехе по производству наполнителей для матрасов и подушек.

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#пожар
#взрыв
#авангард
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Крокодил набросился на девятилетнего мальчика в национальном парке
ABC News: В Австралии крокодил напал на мальчика в Национальном парке Какаду
17 января 2024, 13:03

Фото: istock / alan64

В Австралии 9-летнего мальчика госпитализировали после нападения крокодила. Об этом информирует ABC News.

Инцидент случился в Национальном парке Какаду, Северная территория в субботу, 13 января. Зверь накинулся на мальчика, когда он купался в запрещенном месте на территории, закрытой для посетителей. Австралиец получил серьезные травмы, его доставили в больницу города Дарвин на вертолете.

Медики сообщили, что ребенок попал в больницу «в критическом, но стабильном состоянии». В медучреждении считают, что «ему очень повезло спастись». Сейчас жизни мальчика ничего не угрожает

Ранее сообщалось, что в США медведь забрался в подвал и ушёл только из-за нафталина. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#ребёнок
#травмы
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#медики
#нападение
#животные
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В пожаре на Шахтинском полиэфирном заводе пострадали 9 человек
17 января 2024, 12:53

Фото: istockphoto/blew_i

Среди пострадавших в пожаре на Шахтинском полиэфирном заводе 9 человек.
Baza пишет, что 3 человека получили ожоги, у одного пострадавшего диагностирована контузия, остальным диагностировали переломы и раны. Площадь пожара удалось локализовать на 360 кв. метрах. На месте происшествия работают сотрудники МЧС.

По словам очевидцев, взрыв в здании случился изнутри. Внешнего воздействия на завод никто не заметил. По предварительным данным, короткое замыкание в цехе по производству наполнителей для матрасов и подушек послужило причиной возгорания. Сильнее всего поврежден цех по производству наполнителей для матрасов и подушек.

Шахтинское предприятие является первым полиэфирным заводом в России. Его открыли 6 июня 2023 года. Ростовское ООО «Авангард» вложило в строительство 5 млрд рублей.

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#пожар
#происшествие
#новости
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Житель Подмосковья обокрал секс-шоп, а затем вернулся с повинной
17 января 2024, 12:29

Фото: iStock/sqback

В Московской области мужчина обнёс секс-шоп, а затем пришёл сознаться в содеянном, об этом сообщает Telegram-канал 112.
По информации СМИ, пришедшие с утра на работу сотрудники «SOS 18 » в Красногорске обнаружили, что стекло входной двери разбито. Посчитав товар они выяснили, что из магазина вынесли много всего интересного на 500 тысяч рублей. Правоохранители начали разыскивать вора.

Однако, в этот же день в секс-шоп явился 48-летний местный житель, который заявил, что это он украл игрушки для взрослых на крупную сумму.

Мужчина заявил, что краденное планировал использовать в личных сексуальных целях, однако, вовремя остановился.

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#секс
#игрушки
#кража
#подмосковье
#красногорск
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Пьяные петербуржцы упали с эскалатора в метро на пенсионерку и сломали ей руку
17 января 2024, 12:15

Javier Dall

В Санкт-Петербурге пенсионерка пострадала после падения на нее двух мужчин. Об этом информирует «Фонтанка».
По данным издания, инцидент произошел на станции «Площадь Ленина». По предварительной информации, во время движения эскалатора на женщину упали двое пьяных мужчин. Она тоже упала и ударилась головой и спиной. Пенсионерку доставили в Мариинскую больницу, где у нее диагностировали перелом правой лучевой кости. После всех медицинских манипуляций пострадавшую опустили.

Сотрудники правоохранительных органов разбираются в произошедшей ситуации. Проводится проверка, выясняются все обстоятельства.

Ранее стало известно, что водитель, который выкинул пенсионерку из автобуса, получил 2,5 года колонии. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#проверка
#пенсионерка
#инцидент
#сотрудники
#станции
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Депутат Стенякина: В Шахтах произошел взрыв на полимерном заводе «Авангард»
17 января 2024, 12:08

Фото: iStock/dzika_mrowka

В городе Шахты прогремел взрыв на полимерном заводе «Авангард», об этом сообщила депутат Госдумы от Ростовской области Екатерина Стенякина в своём Telegram-канале.
«В моем родном городе Шахты на полимерном заводе «Авангард» произошел взрыв. Все подробности уточняются. Глава Администрации уже на месте», — прокомментировала ситуацию Стенякина.

По её словам, расположенные рядом с заводом жилые дома не пострадали, однако, разрушения есть в пострадавшем от взрыва здании.

Депутат также отметила, что в результате взрыва никто не погиб, два человека пострадали. Всех сотрудников предприятия эвакуировали и отвели на безопасное расстояние.

В настоящий момент продолжается ликвидация возгорания.

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#взрыв
#авангард
#депутат
#пожар
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Shot: Два человека пострадали во время пожара на Шахтинском полиэфирном заводе
17 января 2024, 12:08

Фото: istockphoto/Diy13

В Ростовской области на площади в 200 кв.м горит цех по производству наполнителей для матрасов и подушек.
SHOT сообщает, что в пожаре пострадали два человека. Baza сообщает, что, со слов очевидцев, взрыв в здании случился изнутри. Внешнего воздействия на завод никто не заметил. По предварительным данным, короткое замыкание в цехе по производству наполнителей для матрасов и подушек послужило причиной возгорания.

Сильнее всего поврежден цех по производству наполнителей для матрасов и подушек.

Шахтинское предприятие является первым полиэфирным заводом в России. Его открыли 6 июня 2023 года. Ростовское ООО «Авангард» вложило в строительство 5 млрд рублей.

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#пожар
#новости
#происшествие
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В Ростовской области пожар на Шахтинском полиэфирном заводе
17 января 2024, 11:58

Фото: iStock/sarawutk

В Ростовской области загорелся Шахтинский полиэфирный завод. Об этом сообщает издание «161» со ссылкой на МЧС.
Отмечается, что перед началом пожара местные жители слышали мощный взрыв. По информации источника, дым от пожара может содержать яд, так как завод занимается производством полиэфирного штапельного волокна для лёгкой промышленности

Сообщается, что на данный момент власти не прокомментировали произошедшее. Пострадавших в результате пожара нет. По предварительным данным, короткое замыкание в цехе по производству наполнителей для матрасов и подушек послужило причиной возгорания.

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#завод
#яд
#взрыв
#жители
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