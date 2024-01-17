Мужчина вернулся из колонии и расправился с отцом во время ссоры

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В Ямало-Ненецком автономном округе задержали мужчину, который после возвращения из колонии убил 70-летнего отца во время ссоры. Об этом информирует «Лента.ру», ссылаясь на региональное управление Следственного комитета России (СКР).
По информации ведомства, 13 января в Ноябрьске 28-летний молодой человек, вернувшийся с мест отбывания наказания, начал конфликтовать с родственником. Мужчина избил престарелого отца, позже он скончался.
На следующий день родственники обнаружили пенсионера без признаков жизни. Экспертиза выявила, что у пенсионера закрытая черепно-мозговая травма. Возбуждено дело по части 4 статьи 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью») УК РФ. Убийца задержан, решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.
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Алина Юрчак