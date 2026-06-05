Двухлетний ребёнок за рулём машины въехал на площадку с детьми в Воронеже
В Воронеже двухлетний ребенок, оказавшийся за рулем автомобиля, стал виновником необычного ДТП. Об этом пишет телеграм-канал Mash.
Мальчик находился на водительском сиденье, а его мама — на пассажирском. Внезапно машина тронулась с места, переехала бордюр, пробила кусты и врезалась в детскую горку на игровой площадке, где в тот момент гуляли другие дети.
К счастью, никто не пострадал. По предварительным данным, у автомобиля была механическая коробка передач, которая оказалась включенной на одном из режимов.
Ребенок просто повернул ключ зажигания, после чего машина пришла в движение. Полиция проводит проверку по факту случившегося.
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