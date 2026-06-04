Водитель наехал на ребенка и скрылся с места ДТП в Москве, его задержали
На северо-востоке Москвы задержан водитель, сбивший ребенка и скрывшийся с места аварии. Инцидент произошел на улице Гостиничной у дома 9.
По предварительным данным, автомобиль Genesis совершил наезд на ребенка, внезапно выбежавшего на проезжую часть, пишет Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу столичной Госавтоинспекции.
После этого водитель покинул место ДТП. Пострадавшего малыша госпитализировали в тяжелом состоянии.
Благодаря оперативным действиям сотрудников полиции водителя оперативно установили и задержали. В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники ГАИ и следственно-оперативная группа. Обстоятельства случившегося выясняются.
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