Двухлетняя девочка чудом выжила после несчастного случая в Петербурге

04 августа 2025, 09:53

Двухлетняя девочка выпала из окна квартиры в Петербурге, она в реанимации

Фото: iStock/:Dmitriy Galaganov

В Красносельском районе Санкт-Петербурга двухлетняя девочка выжила после того, как выпала из окна квартиры, расположенной на восьмом этаже, сообщает издание «78.ru».