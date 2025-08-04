Двухлетняя девочка чудом выжила после несчастного случая в Петербурге
В Красносельском районе Санкт-Петербурга двухлетняя девочка выжила после того, как выпала из окна квартиры, расположенной на восьмом этаже, сообщает издание «78.ru».
Как стало известно, в воскресенье, 3 августа, в службу экстренной помощи «112» поступило сообщение от очевидца: из окна квартиры на восьмом этаже дома № 171, корпус 5 по проспекту Ветеранов выпала двухлетняя девочка. На момент происшествия в квартире находилась 43-летняя мать с тремя несовершеннолетними детьми, отец семьи в это время был в командировке.
Ребёнок был срочно доставлен в больницу в крайне тяжёлом состоянии и помещён в реанимацию. Врачи борются за жизнь малышки.
Правоохранительные органы выясняют все обстоятельства происшествия.
Читайте также: