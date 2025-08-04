Мужчина не смог спасти племянницу и умер от сердечного приступа

04 августа 2025, 08:17

Житель Абхазии мужчина не смог спасти тонувшую племянницу и умер от остановки сердца

Фото: iStock/razaklatif

Житель Абхазии не смог спасти несовершеннолетнюю племянницу, после чего скончался сам от остановки сердца. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребенка республики Мактина Джинджолия со ссылкой на администрацию Галского района.





Десятиклассница погибла в районе слияния реки с морем, предположительно, попав в водоворот. Ее близкий родственник бросился на помощь, однако, несмотря на его усилия, девушка не подавала признаков жизни.

«В результате тяжелого эмоционального потрясения мужчина скончался на месте от остановки сердца», — рассказала омбудсмен.

«Это жизненно важная мера по предупреждению подобных трагедий в будущем», — подчеркнула омбудсмен.