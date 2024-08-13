Двухлетняя девочка изнасилована и убита в Самарской области

Фото: istockphoto/choochart choochaikupt
В городе Чапаевске Самарской области была изнасилована и убита двухлетняя девочка. В жутком преступлении подозревают друга семьи погибшего ребёнка.
Трагедия произошла 11 августа, сообщает телеграм-канал Baza. Девочка гуляла во дворе под присмотром бабушки. Туда пришёл их сосед, но пожилая женщина прогнала его из-за отчётливого запаха алкоголя. Когда бабушка ненадолго отвлеклась, тот вернулся и похитил ребёнка. Он увёл малышку в заброшенный дом, расположенный неподалёку, избил её, изнасиловал и оставил там же.
Когда бабушка хватилась внучки и стала её искать, убийца помогал ей в поисках. Девочка смогла дойти до ворот своего дома, где похититель взял её на руки и передал женщине. Ребёнка отвезли в больницу, где врачи боролись за её жизнь, но спасти не смогли. От полученных травм малышка скончалась.
Подозреваемого задержали по горячим следам. По словам родственников погибшей девочки, он уже признался в содеянном. Возбуждены уголовные дела по статьям 105 УК РФ ((убийство малолетнего с целью скрыть другое преступление, сопряжённое с изнасилованием) и 131 УК РФ (изнасилование).
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Когда бабушка хватилась внучки и стала её искать, убийца помогал ей в поисках. Девочка смогла дойти до ворот своего дома, где похититель взял её на руки и передал женщине. Ребёнка отвезли в больницу, где врачи боролись за её жизнь, но спасти не смогли. От полученных травм малышка скончалась.
Подозреваемого задержали по горячим следам. По словам родственников погибшей девочки, он уже признался в содеянном. Возбуждены уголовные дела по статьям 105 УК РФ ((убийство малолетнего с целью скрыть другое преступление, сопряжённое с изнасилованием) и 131 УК РФ (изнасилование).
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Александр Бойцов