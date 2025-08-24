Стали известны новые подробности о ДТП с BMW и микроавтобусом в центре Москвы

24 августа 2025, 22:25

Shot: В ДТП с BMW и микроавтобусом в Москве пострадали туристы-иностранцы

Фото: istockphoto/Galina Vetertsovskaya

Иностранные туристы из Саудовской Аравии пострадали в ДТП с участием BMW и микроавтобуса в центре Москвы, сообщает Telegram-канал Shot.