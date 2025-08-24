Стали известны новые подробности о ДТП с BMW и микроавтобусом в центре Москвы
Иностранные туристы из Саудовской Аравии пострадали в ДТП с участием BMW и микроавтобуса в центре Москвы, сообщает Telegram-канал Shot.
По информации очевидцев, которые самостоятельно вынимали пострадавших из перевёрнутого микроавтобуса, в больницу доставлены четверо: двое детей 7–8 лет (мать ехала как сопровождающая), водитель и ещё одна пассажирка. Авария произошла в районе Хамовники на Фрунзенской набережной — после столкновения с BMW с номером 666 микроавтобус Mercedes опрокинулся; в салоне кроме водителя были две женщины и трое детей.
У одной из женщин зафиксированы переломы рёбер, у одного ребёнка — порезы, остальных пассажиров осматривают медики. На месте работают экстренные службы, причины ДТП выясняют.
Очевидцы в соцсетях утверждают, что BMW двигался на высокой скорости, однако официального подтверждения этой версии пока нет.
