Страшная авария унесла жизни двух человек в российском регионе
В Ростовской области в тройном ДТП погибли два человека и пятеро пострадали. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.
Смертельная авария произошла в понедельник, 25 августа, на трассе М-4 «Дон» в Миллеровском районе. Предварительно, 26-летний мужчина за рулем «Киа Рио» выехал на «встречку», где врезался в автомобили «Лада Веста» и «Джили Атлас».
От столкновения водитель и пассажир южнокорейской иномарки скончались на месте. Водитель и пассажиры китайского кроссовера получили травмы различной степени тяжести, среди них — двое детей в возрасте 5 и 9 лет.
В настоящее время выясняются точные причины и обстоятельства произошедшего. Полиция проводит проверку.
Читайте также: