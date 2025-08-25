Страшная авария унесла жизни двух человек в российском регионе

25 августа 2025, 11:27

Двое погибли и пятеро пострадали в тройном ДТП под Ростовом

Фото: iStock/blinow61

В Ростовской области в тройном ДТП погибли два человека и пятеро пострадали. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.