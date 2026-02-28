Российский школьник выбросил мусор, сходил в компьютерный клуб и пропал

28 февраля 2026, 14:37

В Петербурге 14-летний подросток ушел выбрасывать мусор и пропал

Фото: iStock/Yury Karamanenko

В Санкт-Петербурге ищут 14-летнего мальчика, который 27 февраля ушел из дома и не вернулся. Об этом сообщает телеграм-канал «Mash на Мойке».