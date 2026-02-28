Достижения.рф

Российский школьник выбросил мусор, сходил в компьютерный клуб и пропал

В Петербурге 14-летний подросток ушел выбрасывать мусор и пропал
В Санкт-Петербурге ищут 14-летнего мальчика, который 27 февраля ушел из дома и не вернулся. Об этом сообщает телеграм-канал «Mash на Мойке».



Школьник вышел на улицу, чтобы выбросить мусор, и не взял с собой телефон. Позже его видели в компании друга в компьютерном клубе, но куда он отправился дальше — неизвестно. Приятелям подросток о своих планах также не рассказал.

Мать пропавшего уточнила, что раньше сын надолго не уходил, ссор в семье не было. Местные жители и учителя опрашивают знакомых и одноклассников подростка, но пока безрезультатно.

Приметы пропавшего: рост 150 сантиметров, худощавое телосложение, русые волосы и карие глаза. В день исчезновения был одет в темно-серую куртку, черные шапку и кофту, темно-зеленые ботинки и джинсы.

