Ночное землетрясение потревожило жителей городов России

28 февраля 2026, 13:40

Ночное землетрясение потревожило жителей Анапы и Новороссийска

Фото: istockphoto/Dragon Claws

В ночь с 27 на 28 февраля жители Новороссийска и Анапы ощутили слабые подземные толчки. Как пишет «МК», по данным оперативного штаба, сейсмособытие зарегистрировали в 22:08 27 числа. Эпицентр находился в акватории Черного моря неподалёку от Новороссийска, на глубине около десяти километров.