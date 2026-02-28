Ночное землетрясение потревожило жителей городов России
В ночь с 27 на 28 февраля жители Новороссийска и Анапы ощутили слабые подземные толчки. Как пишет «МК», по данным оперативного штаба, сейсмособытие зарегистрировали в 22:08 27 числа. Эпицентр находился в акватории Черного моря неподалёку от Новороссийска, на глубине около десяти километров.
Магнитуда землетрясения составила 3,5, а интенсивность в районе эпицентра специалисты оценили в два-три балла — этого достаточно, чтобы вызвать тревогу, но недостаточно для повреждения зданий. Власти сообщили, что системы жизнеобеспечения и инфраструктура Новороссийска работают в штатном режиме, сведений о пострадавших и разрушениях не поступало.
Отголоски толчков ощущались и в Анапе, там вибрация была слабее и заметнее всего на верхних этажах домов. На некоторых записях с уличных камер в момент подземных колебаний кратковременно «смазывалось» изображение из‑за дрожания креплений.
В частном секторе, по словам очевидцев, событие могло пройти почти незаметно.
