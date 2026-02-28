Житель Благовещенска жестоко избил собутыльника
В Благовещенске задержали мужчину, подозреваемого в жестокой расправе над знакомым. Об этом сообщили «МК» в пресс-службе СУ СК России по Амурской области.
По данным следствия, 21 февраля 2026 года обвиняемый пришёл в квартиру приятеля на улице 50-летия Октября. Во время совместного распития алкоголя между мужчинами произошёл конфликт, после чего гость напал на хозяина и стал избивать его руками и ногами, нанося удары по голове и телу. Потерпевший получил тяжкий вред здоровью.
После избиения злоумышленник покинул квартиру. Позже тело мужчины обнаружила его подруга, которая вызвала полицию.
Возбудили уголовное дело, по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего. Подозреваемого заключили под стражу.
