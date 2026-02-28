Житель Благовещенска жестоко избил собутыльника

28 февраля 2026, 14:23

Жителя Благовещенска заподозрили в избиении знакомого

Фото: istockphoto/blinow61

В Благовещенске задержали мужчину, подозреваемого в жестокой расправе над знакомым. Об этом сообщили «МК» в пресс-службе СУ СК России по Амурской области.