Житель Коми ударил жену ножом и открыл стрельбу по полицейским

Фото: istockphoto / AlexLinch
Житель Коми ударил жену ножом и открыл стрельбу по сотрудникам полиции и медикам скорой помощи.
Полицейские были вынуждены применить табельное оружие, чтобы успокоить фигуранта. Ранение привело к летальному исходу, передает источник РЕН ТВ, знакомый с ситуацией.
Вечером 1 января жители дома по улице Молодежная в поселке Жешарт позвонили в полицию, и заявили, что сосед вытащил женщину в подъезд и ударил ее ножом в живот. На место также вызвали скорую помощь.
Уточняется, что нападавший не подпускал медицинских работников к пострадавшей, а когда прибыла полиция, мужчина открыл по ним стрельбу.
После этого сотрудник полиции выстрелил из табельного оружия в сторону преступника. Мужчина свалился на землю и умер.
Читайте также:
Москвичка зарезала сожителя в Новый год.
На актеров популярного сериала «Мир. Дружба. Жвачка» совершили нападение.
На вечеринке в Лос-Анджелесе произошла стрельба, погибли два человека.
Вечером 1 января жители дома по улице Молодежная в поселке Жешарт позвонили в полицию, и заявили, что сосед вытащил женщину в подъезд и ударил ее ножом в живот. На место также вызвали скорую помощь.
После этого сотрудник полиции выстрелил из табельного оружия в сторону преступника. Мужчина свалился на землю и умер.
Читайте также:
Москвичка зарезала сожителя в Новый год.
На актеров популярного сериала «Мир. Дружба. Жвачка» совершили нападение.
На вечеринке в Лос-Анджелесе произошла стрельба, погибли два человека.
Дана Игумнова