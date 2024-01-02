Japan Airlines подтвердила эвакуацию 367 человек из горящего самолета в Токио

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Авиакомпания Japan Airlines подтвердила благополучную эвакуацию 367 пассажиров и членов экипажа из горящего в токийском аэропорту самолета.
Напомним, самолет японской авиакомпании Japan Airlines загорелся при посадке в международном аэропорту Ханеда в Токио. По информации источников, пожар мог случиться после столкновения самолета с самолетом береговой охраны. На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб.
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