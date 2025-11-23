Двухлетняя девочка получила сильный ожог ягодиц в частном детсаду

23 ноября 2025, 15:44

В Сочи ребёнок получил термический ожог в детском саду и попал в больницу

Фото: Istock/kdshutterman

В детском саду «Двор» в Адлере двухлетняя девочка получила термический ожог. Об этом сообщает Kub Mash.