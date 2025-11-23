Двухлетняя девочка получила сильный ожог ягодиц в частном детсаду
В детском саду «Двор» в Адлере двухлетняя девочка получила термический ожог. Об этом сообщает Kub Mash.
Воспитатели вернули ребёнка матери через несколько часов после начала дня. На ягодицах девочки уже был виден ожоговый пузырь. Когда он лопнул, мать обработала рану детской присыпкой.
Из-за того, что ребёнок плакал от боли, девочку доставили в отделение гнойной хирургии детской больницы Сочи. Врачи диагностировали у Мирославы термический ожог второй степени. Лечение в стационаре заняло восемь дней.
Представители детского сада не объяснили причину происшествия. Отец девочки полагает, что ожог могла нанести няня во время подмывания. По его мнению, женщина перепутала средства гигиены, так как плохо владеет русским языком. Руководство сада предложило семье компенсацию в виде скидки, но мать девочки направила жалобу прокурору.
