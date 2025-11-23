Достижения.рф

Под Петербургом школьники устроили драку со взрослыми в ответ на замечание о шуме

В Мурино возбудили уголовное дело о хулиганстве после драки подростков
Фото: Istock/blinow61

Полиция Ленинградской области задержала двух подростков после драки в Мурино. Подробности сообщает региональное ГУ МВД России.



Инцидент произошёл ночью 22 ноября во дворе на Шоссе в Лаврики. Конфликт между группой подростков и двумя гражданами перерос в потасовку. По предварительной информации, мужчины сделали подросткам замечание из-за шума.

Очевидец сообщил о драке в полицию. Сотрудники МВД приехали на место и задержали двух 15-летних школьников из деревни Новое Девяткино. Полиция доставила несовершеннолетних в отделение для опроса, после чего передала их родителям под обязательство о явке.

Пострадавших в инциденте нет. Сейчас правоохранители выясняют все детали произошедшего. В отношении родителей подростков составили административные протоколы за неисполнение обязанностей по воспитанию. Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве.

Ольга Щелокова

