Под Петербургом школьники устроили драку со взрослыми в ответ на замечание о шуме

23 ноября 2025, 13:52

В Мурино возбудили уголовное дело о хулиганстве после драки подростков

Фото: Istock/blinow61

Полиция Ленинградской области задержала двух подростков после драки в Мурино. Подробности сообщает региональное ГУ МВД России.