На юго-западе Москвы произошло массовое ДТП с двумя BMW, есть пострадавшие
На проспекте Вернадского в юго-западном округе Москвы произошло дорожно-транспортное происшествие. Участие в нём приняли три автомобиля: два BMW и один Hyundai. Об этом сообщает «Рен-ТВ» в своём Telegram-канале.
В результате аварии пострадали два человека — взрослый мужчина и ребёнок. В настоящее время сотрудники экстренных служб и правоохранительных органов работают на месте. Они устанавливают все детали и обстоятельства случившегося.
После ДТП у кроссовера BMW существенно повреждена передняя часть: вмятины и сколы затронули бампер и фары. Второй автомобиль, седан BMW, от сильного удара съехал с проезжей части, вылетел на тротуар и столкнулся с опорой. Неподалеку от них на дороге стоит серебристый Hyundai Santa Fe.
