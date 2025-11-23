На юго-западе Москвы произошло массовое ДТП с двумя BMW, есть пострадавшие

23 ноября 2025, 15:25

Фото: Istock/Galina Vetertsovskaya

На проспекте Вернадского в юго-западном округе Москвы произошло дорожно-транспортное происшествие. Участие в нём приняли три автомобиля: два BMW и один Hyundai. Об этом сообщает «Рен-ТВ» в своём Telegram-канале.