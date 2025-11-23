Россиянин похитил чужой автомобиль с помощью эвакуатора

23 ноября 2025, 15:15

В Кемерове мужчина похитил автомобиль с помощью эвакуатора

Фото: Istock/choochart choochaikupt

В Кемерове мужчина вызвал эвакуатор, чтобы похитить автомобиль. Об этом сообщает полиция Кузбасса.