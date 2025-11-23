Россиянин похитил чужой автомобиль с помощью эвакуатора
В Кемерове мужчина вызвал эвакуатор, чтобы похитить автомобиль. Об этом сообщает полиция Кузбасса.
В дежурную часть обратилась 53-летняя местная жительница. Она сообщила, что лишилась автомобиля Toyota Crown. Машина долгое время стояла во дворе дома, и женщина ей не пользовалась. Ущерб она оценила в 240 тысяч рублей.
Полиция задержала подозреваемого по горячим следам. Им оказался 29-летний кемеровчанин с несколькими судимостями. Мужчина признался, что решил похитить иномарку для личного пользования.
Он заметил автомобиль, который, по его мнению, никто не использовал, вызвал эвакуатор и перевёз машину на парковку рядом со своим домом. Полиция вернула автомобиль законной владелице. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража». Подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы.
