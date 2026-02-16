Женщина ударила в шею ножом 17-летнюю соседку в Красноярске
В Красноярске женщина напала с ножом на 17-летнюю соседку. Об этом пишет телеграм-канал Mash.
По словам жителей, в ночь на 14 февраля в подъезде общежития на улице Железнодорожников раздались крики. Выяснилось, что одна из проживающих ударила подростка ножом в шею. Девушку успели спасти врачи.
36-летнюю нападавшую задержали. На момент происшествия она находилась в состоянии алкогольного опьянения.
