Момент удушения ребенка на горнолыжном курорте в Челябинской области попал на видео

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Момент несчастного случая на горнолыжном курорте в Челябинской области, где мальчика задушило шарфом на подъемнике, попал на видео. Видео приводит телеграм-канал «112».
ЧС произошла на горнолыжном курорте «Солнечная долина», который располагается около Миасса.
Напомним, механизм фуникулёра затянул шарф и руку мальчика. Его практически задушило.
Медики смогли реанимировать ребенка и запустить работу сердца. Однако сейчас он находится без сознания.
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Екатерина Коршунова