Достижения.рф

Двухлетняя девочка упала в кастрюлю с горячим компотом в Ростовской области

Фото: iStock/maxim4e4ek

Двухлетняя девочка упала в кастрюлю с горячим компотом. Об этом сообщает Telegram-канал Don Mash.м



Отмечается, что инцидент произошёл в Новочеркасске Ростовской области. По предварительной версии, родители оставили чан с горячим напитком остывать на полу. В этот момент ребёнок бегал по комнате, случайно споткнулся и сел на кастрюлю.

В результате девочку доставили в больницу с ожогами ягодиц и бедра.

Подробностей о состоянии пострадавшей не приводится.

Ранее сообщалось, что в частном детском саду в Уфе воспитатели регулярно избивали трёхлетнего мальчика. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Анастасия Чинкова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0