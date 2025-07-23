Двухлетняя девочка упала в кастрюлю с горячим компотом в Ростовской области
Двухлетняя девочка упала в кастрюлю с горячим компотом. Об этом сообщает Telegram-канал Don Mash.м
Отмечается, что инцидент произошёл в Новочеркасске Ростовской области. По предварительной версии, родители оставили чан с горячим напитком остывать на полу. В этот момент ребёнок бегал по комнате, случайно споткнулся и сел на кастрюлю.
В результате девочку доставили в больницу с ожогами ягодиц и бедра.
Подробностей о состоянии пострадавшей не приводится.
Ранее сообщалось, что в частном детском саду в Уфе воспитатели регулярно избивали трёхлетнего мальчика. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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