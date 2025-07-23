Достижения.рф

В Челябинской области подростки устроили погром на кладбище

Фото: iStock / dragana991

В поселке Ближний Береговой Челябинской области произошел случай вандализма на местном кладбище.



Согласно информации портала 74.ru, его могли устроить местные подростки, которые после этого оставили захоронения в полном разрушении.

Местные жители рассказывают, что памятники были разбиты и повалены, а оставшиеся целыми изделия — перевернуты или повреждены.

Напомним, вандалы подожгли фермерский дом принцессы Дианы в поместье Нортгемптоншира.

Виктория Иванченко

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0