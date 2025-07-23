В Челябинской области подростки устроили погром на кладбище
В поселке Ближний Береговой Челябинской области произошел случай вандализма на местном кладбище.
Согласно информации портала 74.ru, его могли устроить местные подростки, которые после этого оставили захоронения в полном разрушении.
Местные жители рассказывают, что памятники были разбиты и повалены, а оставшиеся целыми изделия — перевернуты или повреждены.
Напомним, вандалы подожгли фермерский дом принцессы Дианы в поместье Нортгемптоншира.
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