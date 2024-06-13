В Первоуральске из-за аварии древесина насмерть придавила водителя Nissan

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В Первоуральске Свердловской области древесина придавила водителя легкового Nissan. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции. По предварительной информации, водитель легковушки по непонятным причинам выехал на встречную полосу.
На встречке Nissan въехал в грузовик Scania, который перевозил деревянные бревна. Оба автомобиля в результате происшествия попали в кювет. Массивные древесные балки упали на Nissan, когда Scania наклонилась. Легковушку и водителя смяло под весом.
Мужчина скончался до приезда медиков, водитель грузовика не пострадал. На месте трагедии работают сотрудники первоуральской Госавтоинспекции.
Погибший водитель был жителем Екатеринбурга, в момент аварии он находился один в салоне. Древесину перевозили из одной деревни в другую.
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Мужчина скончался до приезда медиков, водитель грузовика не пострадал. На месте трагедии работают сотрудники первоуральской Госавтоинспекции.
Погибший водитель был жителем Екатеринбурга, в момент аварии он находился один в салоне. Древесину перевозили из одной деревни в другую.
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Никита Кротов