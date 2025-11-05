Двухлетняя девочка внезапно скончалась от инсульта в санатории в Ставрополе
В санатории в Ставрополе от инсульта неожиданно скончалась двухлетняя девочка. Об этом пишут «Аргументы и Факты» со ссылкой на общественную организацию «Право на здоровье».
О смерти ребенка врачи сообщили матери утром, 17 октября. По словам медиков, она заснула и не проснулась. Причину смерти установили эксперты.
Мать при этом утверждает, что дочь до этого плохо себя чувствовала, но врачи не предпринимали никаких мер.
Юристы «Права на здоровье» уточнили, что в краевом СУ СКР назначили судебные экспертизы. По итогам проверки могут принять процессуальное решение.
Читайте также: