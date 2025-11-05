Двухлетняя девочка внезапно скончалась от инсульта в санатории в Ставрополе

05 ноября 2025, 20:44

Фото: istockphoto/Iulianna Est

В санатории в Ставрополе от инсульта неожиданно скончалась двухлетняя девочка. Об этом пишут «Аргументы и Факты» со ссылкой на общественную организацию «Право на здоровье».