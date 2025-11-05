Достижения.рф

Двухлетняя девочка внезапно скончалась от инсульта в санатории в Ставрополе

Фото: istockphoto/Iulianna Est

В санатории в Ставрополе от инсульта неожиданно скончалась двухлетняя девочка. Об этом пишут «Аргументы и Факты» со ссылкой на общественную организацию «Право на здоровье».



О смерти ребенка врачи сообщили матери утром, 17 октября. По словам медиков, она заснула и не проснулась. Причину смерти установили эксперты.

Мать при этом утверждает, что дочь до этого плохо себя чувствовала, но врачи не предпринимали никаких мер.

Юристы «Права на здоровье» уточнили, что в краевом СУ СКР назначили судебные экспертизы. По итогам проверки могут принять процессуальное решение.

Никита Кротов

