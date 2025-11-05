«За пять часов я стала инвалидом»: женщина попала в реанимацию из-за дешевого препарата для похудения

05 ноября 2025, 20:03

Daily Mail: англичанка попала в реанимацию из-за дешевого препарата для похудения

Фото: iStock/Prostock-Studio

Жительница Англии Викки Гибсон попала в реанимацию после инъекции дешевого средства для похудения. Об этом сообщает Daily Mail.





По информации издания, женщина по совету подруги купила препарат за 70 фунтов (около 7,5 тысяч рублей), который якобы стоил намного дешевле аналогов. Спустя несколько минут после укола у нее начались сильная тошнота, головокружение и пульсирующая головная боль. Врачи боялись, что у пациентки откажут органы, и сделали ей капельницу.

«За пять часов я стала инвалидом. Меня согнуло пополам. Меня так сильно рвало, что живот пульсировал. Боль была совершенно невыносимой — настолько, что мне казалось, будто я умираю, — вспоминала Гибсон.