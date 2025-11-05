Достижения.рф

Массовое ДТП в Москве: подробности

Массовое ДТП случилось в Москве на Ленинском проспекте
Фото: istockphoto/GummyBone

В Москве на Ленинском проспекте в районе дома 103 произошла крупная авария с участием нескольких автомобилей.



Об этом сообщает Telegram‑канал «Дептранс. Оперативно».

На месте работают экстренные службы, движение в районе затруднено. Водителям рекомендуется выбирать пути объезда.

Ранее 4 ноября также сообщалось, что на участке МКАД в районе Ленинского проспекта временно закрыли внутреннюю сторону. Автолюбителям посоветовали проявлять повышенное внимание при проезде этой зоны.

Перед этим стало известно, что начальнику виновника ДТП с автобусом на Мойке вынесли приговор.

Никита Кротов

