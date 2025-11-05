Достижения.рф

На складе в Ростове-на-Дону случился пожар на площади в тысячу квадратов

Фото: istockphoto/Александр Клюйко

В Ростове-на-Дону в трехэтажном складском здании произошёл пожар, площадь возгорания составляет около тысячи квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.



По данным ведомства, есть угроза распространения огня. Сообщение о пожаре поступило по адресу: ул. Привокзальная.

При осмотре установили, что горит складское помещение с полистиролом.

По предварительной информации, погибших и пострадавших нет. Для ликвидации возгорания задействовали 45 человек и 22 единицы техники.

Ранее сообщалось, что пожар в животноводческом комплексе с 300 свиньями произошел на Сахалине.

Никита Кротов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0