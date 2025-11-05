На складе в Ростове-на-Дону случился пожар на площади в тысячу квадратов
В Ростове-на-Дону в трехэтажном складском здании произошёл пожар, площадь возгорания составляет около тысячи квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.
По данным ведомства, есть угроза распространения огня. Сообщение о пожаре поступило по адресу: ул. Привокзальная.
При осмотре установили, что горит складское помещение с полистиролом.
По предварительной информации, погибших и пострадавших нет. Для ликвидации возгорания задействовали 45 человек и 22 единицы техники.
