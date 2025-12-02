Девушка вышла замуж за любимого на его похоронах
Жительница Индии вышла замуж за мертвого возлюбленного. Об этом пишет India New England News.
21-летняя Анчал Мамидвар совершила брачный обряд во время похорон 20-летнего Сакшама Тейта. Она нанесла куркуму на тело жениха и синдур на свой лоб, чтобы стать его женой в момент прощания. С парнем Анчал жестоко расправилась ее собственная семья, несогласная с межкастовым браком. Отец и братья невесты выстрелили в него, а затем проломили его голову камнем.
Любимая Сакшама заявила, что останется жить в его доме как его вдова. Так она хотела доказать, что ее любовь сильнее смерти. Полиция поймала всех шестерых причастных к расправе. Анчал потребовала казнить ее родственников, отметив, что лишь так можно добиться справедливости и отомстить за Сакшама.
Ранее сообщалось, что в Индии мужчина поджег возлюбленную, требовавшую предложения руки и сердца.
