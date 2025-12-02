Достижения.рф

Девушка вышла замуж за любимого на его похоронах

Жительница Индии на похоронах вышла замуж за возлюбленного, убитого ее семьей
Жительница Индии вышла замуж за мертвого возлюбленного. Об этом пишет India New England News.



21-летняя Анчал Мамидвар совершила брачный обряд во время похорон 20-летнего Сакшама Тейта. Она нанесла куркуму на тело жениха и синдур на свой лоб, чтобы стать его женой в момент прощания. С парнем Анчал жестоко расправилась ее собственная семья, несогласная с межкастовым браком. Отец и братья невесты выстрелили в него, а затем проломили его голову камнем.

Любимая Сакшама заявила, что останется жить в его доме как его вдова. Так она хотела доказать, что ее любовь сильнее смерти. Полиция поймала всех шестерых причастных к расправе. Анчал потребовала казнить ее родственников, отметив, что лишь так можно добиться справедливости и отомстить за Сакшама.

