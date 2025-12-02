Российская школьница «заказала» своих одноклассников
В городе Фокино Приморского края школьница «заказала» своих одноклассников. Об этом сообщает телеграм-канал Amur Mash.
Шестиклассница пожаловалась 18-летнему приятелю на издевательства со стороны сверстников. Тот вместе с друзьями подстерег 12-летних близнецов, отвел их в безлюдное место и избил. Сейчас один из них находится в больнице со сломанными носом и передним зубом, а также сильным ушибом глаза. Второй ребенок обошелся без помощи врачей.
Когда полиция нашла студента, он полностью признал вину и раскаялся. Девочка заявила, что ее просьба была якобы шуткой. Однако к проверке подключилась прокуратура.
Ранее сообщалось, что в Уфе три старшеклассницы избили 15-летнюю воспитанницу интерната №3. Местные следователи возбудили уголовное дело по статье о халатности.
