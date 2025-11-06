Двухлетнюю девочку до смерти «залечили» в ставропольском санатории

06 ноября 2025, 17:26

Baza: Двухлетняя девочка умерла от инфаркта в ставропольском санатории

Фото: iStock/eranicle

Двухлетняя девочка умерла от инфаркта в ставропольском санатории. Мать считает, что ребёнка до смерти «залечили» антигистаминными препаратами. Об этом пишет Telegram-канал Baza.