Двухлетнюю девочку до смерти «залечили» в ставропольском санатории
Двухлетняя девочка умерла от инфаркта в ставропольском санатории. Мать считает, что ребёнка до смерти «залечили» антигистаминными препаратами. Об этом пишет Telegram-канал Baza.
У Натальи четверо детей, и недавно ее младший сын заболел туберкулёзом. Женщине пришлось лечь с ним в больницу, а старших дочерей отправить на профилактическое лечение в санаторий «Дружба» в Ставрополе.
Наталья утверждает, что серьёзных проблем со здоровьем у дочек не было, поэтому за их самочувствие она не беспокоилась. Однако 17 октября она получила страшный звонок от главврача санатория Натальи Моисеевой. Та сообщила, что одна из девочек «просто уснула и не проснулась», хотя накануне ребёнок чувствовал себя нормально.
Позже медсестра рассказала матери, что девочка несколько дней плохо себя чувствовала: отказывалась от еды, была слабой и почти не разговаривала. Лечащий врач объясняла это приёмом антигистаминных препаратов, которые могли вызывать вялость. Вскрытие показало, что малышка умерла от отёка мозга после инсульта.
Наталья обвиняет персонал санатория в халатности. В настоящее время лечебное заведение проверяет Следственный комитет.
Читайте также: