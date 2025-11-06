Невменяемый юноша с друзьями изнасиловал девушку и отправился на принудительное лечение
В Пермском крае суд вынес приговор молодым людям, которых обвинили в изнасиловании 16-летней девушки. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.
Согласно информации следствия, юноши, двоим из которых не было 18-ти лет, надругались над школьницей. Они изнасиловали девушку и совершили иные действия сексуального характера. По словам местных жителей, подростки записывали происходящее на камеру.
Насильников обвинили в сексуальных действиях и грабеже. Каждому из них вынесен приговор в соответствии с его ролью. Один из них находился в состоянии невменяемости на момент совершения преступления, поэтому его направили на принудительное лечение.
Двое других соучастников, являющихся несовершеннолетними на момент преступлений, приговорены к лишению свободы сроком от восьми до восьми лет шести месяцев. Молодые люди будут отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима.
