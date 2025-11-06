Невменяемый юноша с друзьями изнасиловал девушку и отправился на принудительное лечение

06 ноября 2025, 16:37

В Пермском крае юношей осудили за изнасилование 16-летней девушки

Фото: iStock/iweta0077

В Пермском крае суд вынес приговор молодым людям, которых обвинили в изнасиловании 16-летней девушки. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.