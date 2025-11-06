В Москве душевнобольной сотрудник устроил бойню на работе

06 ноября 2025, 16:01

В московском офисе программист с психическим расстройством напал на женщину

Фото: Istock/Aramyan

В Москве, в офисе компании цифровых коммуникаций, 27-летний сотрудник с психическим расстройством нанёс удар ножом женщине-охраннику. Инцидент произошёл 4 ноября в Нижнем Сусальном переулке. Подробности сообщает «МК».