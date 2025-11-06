В Москве душевнобольной сотрудник устроил бойню на работе
В Москве, в офисе компании цифровых коммуникаций, 27-летний сотрудник с психическим расстройством нанёс удар ножом женщине-охраннику. Инцидент произошёл 4 ноября в Нижнем Сусальном переулке. Подробности сообщает «МК».
Мужчина состоял на психиатрическом учёте с 2019 года, его состояние контролировали лекарства. Около месяца назад медики прописали ему новые препараты. Они оказались менее эффективными. Корректировку терапии назначили на 10 ноября.
4 ноября в офисе у программиста случился психоз. Он бросил кружку в коллегу и нанёс тому лёгкую травму. Коллеги вызвали скорую помощь и связались с родственниками мужчины. Те рекомендовали дать ему его обычное лекарство, но выполнить это не удалось.
Когда к сотруднику подошла 53-летняя охранница, он достал нож, который, вероятно, взял на офисной кухне, и ударил женщину в спину. Задержанного поместили в специализированную клинику. Раненую госпитализировали.
