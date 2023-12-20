Российские врачи спасли семилетнего ребенка с инсультом

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Медики сургутской травматологической больницы прооперировали семилетнего мальчика с ишемическим инсультом. Об этом сообщил директор Депздрава Ханты-Мансийского автономного округа Алексей Добровольский в телеграм-канале.
Первоклассник оказался в стационаре с подозрением на отравление. Но оказалось, что это была «мозговая катастрофа». После проведенных исследования врачи нашли тромб в артерии, которая питает головной мозг. Добровольский отметил, что такое заболевание редко диагностируют у детей.
Медикам удалось успешно извлечь тромб. Ребенок уже переведен из реанимации в отделение нейрохирургии для реабилитации. Дополнительно мальчика обследуют на предмет генетических заболеваний, который могли привести к образованию тромба.
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Алина Юрчак