В Люберцах глыбы льда упали на четырёх человек на входе в военкомат

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Двое пострадавших находятся в тяжёлом состоянии.
Mash сообщает, что сегодня утром у военкомата собралась очередь, чтобы встать на учёт по прописке. В этот момент с крыши упало несколько ледяных кусков прямо на головы людям.
В итоге пострадали четыре человека. После осмотра их госпитализировали в нейрохирургическое отделение.
Ранее в Санкт-Петербурге глыба льда упала на коляску, в которой находился двухлетний ребёнок.
РЕН ТВ сообщает, что ребёнка госпитализировали в состоянии средней тяжести. ЧП случилось примерно в 8 часов утра недалеко от дома 37, корпус 1 на Новочеркасском проспекте.
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В итоге пострадали четыре человека. После осмотра их госпитализировали в нейрохирургическое отделение.
РЕН ТВ сообщает, что ребёнка госпитализировали в состоянии средней тяжести. ЧП случилось примерно в 8 часов утра недалеко от дома 37, корпус 1 на Новочеркасском проспекте.
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Мария Фирсова