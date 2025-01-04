Двум планировавшим теракт в Екатеринбурге подросткам предъявили обвинение

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Двум несовершеннолетним, участвующим в подготовке теракта в местах массового скопления людей в Екатеринбурге, предъявили обвинение. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета России в Telegram-канале.
Отмечается, что молодым людям 2007 и 2008 годов рождения предъявлено обвинение в подготовке к теракту, незаконном изготовлении и ношении взрывных веществ и взрывных устройств, которые были совершены группой лиц по предварительному сговору.
По версии следствия, фигуранты заранее приобрели компоненты для создания самодельного взрывного устройства, после чего изготовили его и электродетонатор. Один из участников подготовки теракта переносил эти устройства в рюкзаке.
Также выяснилось, что один из обвиняемых оказался причастен к поджогу служебного автомобиля ГУ МВД России по Свердловской области, который произошёл в ночь на 22 декабря 2024 года.
Теперь следствие намерено обратится в суд с ходатайством об избрании против задержанных меры пресечения в виде заключения под стражу.
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По версии следствия, фигуранты заранее приобрели компоненты для создания самодельного взрывного устройства, после чего изготовили его и электродетонатор. Один из участников подготовки теракта переносил эти устройства в рюкзаке.
Также выяснилось, что один из обвиняемых оказался причастен к поджогу служебного автомобиля ГУ МВД России по Свердловской области, который произошёл в ночь на 22 декабря 2024 года.
Теперь следствие намерено обратится в суд с ходатайством об избрании против задержанных меры пресечения в виде заключения под стражу.
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Анастасия Чинкова