ФСБ задержала россиянина, работавшего на украинскую разведку

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ФСБ по подозрению в госизмене задержала россиянина за передачу военной разведке Украины фотографий объектов ТЭК Подмосковья. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.
Согласно информации следствия, мужчина 1983 г. р. установил контакт через мессенджер с представителем Главного управления разведки Минобороны Украины и «по заданию куратора за денежное вознаграждение» собрал и передал снимки объекта ТЭК, который находится на территории Подмосковья.
В отношении преступника возбуждено уголовное дело. В настоящее время мужчина находится под стражей.
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