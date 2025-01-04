Названы цели предотвращённого теракта в Екатеринбурге

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Теракт в Екатеринбурге преследовал несколько целей. Об этом рассказал один из задержанных в видеозаписи, представленной ФСБ России.
Ранее ведомство сообщило о задержании четырёх подростков 2007 и 2008 годов рождения, которые собирались совершить теракт с применением самодельного взрывного устройства в месте массового скопления людей в Екатеринбурге. Отмечалось, что они придерживаются идей террористической группировки, запрещённой на территории России.
ФСБ опубликовала запись допроса, в ходе которого молодые люди признались в подготовке теракта.
Один из них подчеркнул, что после изготовления взрывного устройства его планировалось «протестировать», после чего уже применить в ходе теракта. Также террористы после тестирования собирались предпринять несколько попыток использования устройства в различных обстоятельствах.
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ФСБ опубликовала запись допроса, в ходе которого молодые люди признались в подготовке теракта.
Один из них подчеркнул, что после изготовления взрывного устройства его планировалось «протестировать», после чего уже применить в ходе теракта. Также террористы после тестирования собирались предпринять несколько попыток использования устройства в различных обстоятельствах.
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Анастасия Чинкова