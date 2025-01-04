ФСБ предотвратила крупный теракт в Екатеринбурге

Фото: РИА Новости
Силовики задержали четверых подростков, планировавших совершить теракт в общественном месте в Екатеринбурге. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ.
Отмечается, что сотрудниками ведомства были задержаны четверо россиян 2007 и 2008 годов рождения. Выяснилось, что они разделяют идеи террористической организации, запрещённой на территории России. При этом двое из них также причастны к поджогу служебной машины ГУ МВД РФ по Свердловской области.
Молодые люди планировали с помощью самодельного взрывного устройства устроить теракт в местах массового пребывания людей в Екатеринбурге.
Силовики изъяли у подростков компоненты для изготовления взрывного устройства и средства связи, которые содержали инструкции по его изготовлению.
СУ Следственного комитета России по Свердловской области было возбуждено уголовное дело по трём статьям: приготовление к теракту, незаконное хранение и изготовление взрывчатых веществ или взрывных устройств.
Читайте также:
ФСБ задержала россиянина, работавшего на украинскую разведку
ФСБ предотвратила теракты против высокопоставленного офицера МО и военблогера
ФСБ задержала жителя Владимира за перевод денег ФБК*
*запрещённая в России экстремистская и нежелательная организация, признанная иностранным агентом
Молодые люди планировали с помощью самодельного взрывного устройства устроить теракт в местах массового пребывания людей в Екатеринбурге.
Силовики изъяли у подростков компоненты для изготовления взрывного устройства и средства связи, которые содержали инструкции по его изготовлению.
СУ Следственного комитета России по Свердловской области было возбуждено уголовное дело по трём статьям: приготовление к теракту, незаконное хранение и изготовление взрывчатых веществ или взрывных устройств.
Читайте также:
ФСБ задержала россиянина, работавшего на украинскую разведку
ФСБ предотвратила теракты против высокопоставленного офицера МО и военблогера
ФСБ задержала жителя Владимира за перевод денег ФБК*
*запрещённая в России экстремистская и нежелательная организация, признанная иностранным агентом
Анастасия Чинкова