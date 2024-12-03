Двум подросткам грозит до семи лет тюрьмы за кражу заказа в Wildberries

Фото: iStock/Michał Chodyra
Двое подростков из благополучных семей украли заказ в пункте выдачи маркетплейса Wildberries в Барнауле, теперь им грозит до семи лет лишения свободы. Об этом сообщили в СУСК России по Алтайскому краю.
Следствие установило, что два подростка 16 и 17 лет в октябре решили украсть вещи из пункта выдачи заказов маркетплейса. Предварительно они заказали через приложение штаны и кроссовки на сумму более 10 тысяч рублей. Оплачивать заказ они не собирались и просто украли заказ. В этот же день обоих задержали полицейские. Известно, что молодые люди воспитываются в благополучных семьях.
По данному факту возбуждено уголовное дело, которое уже направлено в суд, расследование завершено. Подросткам грозит до семи лет лишения свободы.
Читайте также:
В Серебряных Прудах поймали похитителя мобильного телефона
Села в такси и домой не вернулась: под Волгоградом беременная женщина лишилась жизни из-за украшений, подробности
Воры вынесли всё сливочное масло из екатеринбургского магазина
Элина Позднякова