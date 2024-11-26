Села в такси и домой не вернулась: под Волгоградом беременная женщина лишилась жизни из-за украшений, подробности

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Волгоградский таксист убил беременную женщину потому, что увидел на ней дорогие украшения и захотел их присвоить себе. Подробности читайте в материале «Радио 1».
Вечер с подругой не предвещал беды
14 октября Ирина Богатырева была в гостях у подруги. Женщины засиделись и Ирине пришлось поздно возвращаться домой на такси. До дома в ту ночь Богатырева не добралась. Супруг Ирины сразу же обратился в правоохранительные органы. Супруга никогда нигде не задерживалась без предупреждения, а сейчас, на пятом месяце беременности, ночью внезапно пропала. Правоохранительные органы установили по камерам наблюдения на подъезде подруги, что женщина села в такси.
Убил из-за ювелирных украшенийФото:iStock/CarlosAndreSantos
В тот вечер на вызов приехал водитель Александр Журавко. После того как беременная Ирина села в автомобиль, таксист сразу обратил внимание на ее украшения. Недалеко отъехав от места, он свернул на безлюдный участок автомобильной дороги «Волгоград – Саратов – Сызрань». Там, вдалеке от посторонних глаз, он вытащил беременную из машины, несколько раз ударил по голове и задушил ее.
С жертвы холоднокровный таксист снял ювелирные украшения: три кольца, золотые серьги, две цепочки и две подвески общей стоимостью 110 000 рублей. Тело убитой он спрятал в овраге Дубовского района Волгограда и спокойно поехал отдыхать домой к своей семье.
На Урале сразу пятеро детей обвинили вожатого санатория в домогательствах
На суде просил переквалифицировать дело
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Правоохранительным органам потребовалось несколько месяцев чтобы найти убийцу. Мужчина ничем себя не выдавал. Только после осмотра его гаража и обнаружении в нем украшений убитой, следствию стало понятно, что он не просто подвозил женщину.
На таксиста было возбуждено уголовное дело по статьям 105 УК РФ (убийство), 158 УК РФ (кража с причинением значительного ущерба гражданину). На суде Александр Журавко извинился перед матерью и сестрой убитой, а также попросил суд переквалифицировать его действия. Суд признал обвиняемого виновным по вменяемым статьям и приговорил мужчину к 11 годам лишения свободы в колонии строгого режима.
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