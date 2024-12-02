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В Серебряных Прудах поймали похитителя мобильного телефона

Фото: istockphoto.com/Marina Demeshko

Фото: istockphoto.com/Marina Demeshko

Ранее судимого жителя Серебряных Прудов задержали за кражу мобильного телефона, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«Заявление о краже мобильного телефона подала местная жительница. Сумма ущерба от похищения гаджета составила 18 тысяч рублей», — говорится в сообщении.
В ходе расследования полицейские установили и задержали похитителя. Выяснилось также, что телефон он присвоил, воспользовавшись тем, что владелица гаджета ненадолго оставила его без внимания.



Против задержанного завели уголовное дело по статье «Кража» и отпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет расследует уголовное дело о гибели детей, которые пропали в Сибири 20 лет назад.

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#серебряные пруды
#кража
#криминал
#полиция
#смартфон
Дагестанец из Махачкалы избил жену до разрыва селезенки из-за мороженого
02 декабря 2024, 10:44

Фото: istockphoto/Semen Salivanchuk

До разрыва селезенки избил свою жену из-за мороженого дагестанец из Махачкалы, передает Telegram-канал Mash Gor. По информации журналистов, мужчина купил детям лакомство. Один из них раскапризничался, тогда он дал ему подержать оба стаканчика.
Супруга мужчины подумала, будто тот решил скормить одному ребенку обе порции, и стала кричать. Конфликт перерос в драку — супруг толкнул женщину, она ударилась об угол комода.

Медики диагностировали у россиянки разрыв селезенки, прооперировали и сообщили о произошедшем в полицию. Теперь мужчина находится в колонии по решению суда, срок составляет девять месяцев. Подсудимый свою вину признал.

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#мир
#дагестан
#новости
#криминал
#избиение
#уголовное дело
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Крупный пожар вспыхнул в исправительной колонии в Рыбинске
02 декабря 2024, 10:34

Фото: iStock/grafoto

Крупный пожар разгорелся в исправительной колонии в Рыбинске Ярославской области. Об этом сообщает Shot.
По данным издания, огнем охвачено 1200 квадратных метров. Эпицентр пожара находится на крыше здания. Всех заключенных и сотрудников исправительного заведения удалось эвакуировать. Колония рассчитана на 1200 человек. Предварительно, никто не пострадал.

В настоящее время выясняется причина пожара. Предполагается, что произошло короткое замыкание.

Ранее сообщалось, что крупный пожар произошел в техническом помещении автосалона в хуторе Ветряк Воронежской области. Его удалось потушить на площади 400 кв. м. Пострадавших нет.

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#колония
#человек
#пожар
#бпла
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Беременная женщина случайно выпала из окна после ссоры с мужем – участником СВО
Беременная челябинка случайно упала из окна после ссоры с мужем – участником СВО
02 декабря 2024, 09:29

Фото: iStock/maxim4e4ek

В Нагайбакском районе Челябинской области беременная женщина случайно выпала из окна третьего этажа после ссоры с супругом, вернувшимся со спецоперации. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на собственный источник.
«Предварительно, между супружеской парой произошла бытовая ссора. В итоге беременная женщины, пытаясь напугать мужа, встала на край окна квартиры, расположенной на третьем этаже. Но не удержалась и полетела вниз. Мужчина прыгнул следом за ней», — говорится в сообщении.

Женщину экстренно отвезли в больницу и поместили в реанимацию, однако спасти ее не удалось. Они умерла. При этом мужчина получил различные травмы, его жизни ничего не угрожает. Сейчас он находится под присмотром врачей.

В настоящее время следователи Орджоникидзевского межрайонного следственного отдела выясняют все обстоятельства произошедшего.

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#травмы
#мужчина
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СК расследует уголовное дело о пропавших 20 лет назад в Сибири детях
02 декабря 2024, 09:17

Фото: iStock/Akintevs

Следственный комитет расследует уголовное дело о гибели детей, которые пропали в Сибири 20 лет назад. Об этом информирует РИА Новости.
Уточняется, что дети не вернулись домой после прогулки в апреле 2005 года. Поиски пропавших продолжались три недели.

В мае этого же года, мужчина, который занимается поиском металлолома, обнаружил останки детских тел обгоревшими в коллекторе. Правоохранители выдвинули версию несчастного случая.

По словам опрошенных свидетелей, они видели, как детей усаживали в темную иномарку. После этого дело закрыли, однако несколько лет назад родителей пропавших вызвали в СК и сообщили, что в деле появились новые подробности, которые в настоящее время не разглашаются.

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#ск рф
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В Королёве поймали курьера телефонных мошенников
02 декабря 2024, 09:16

Фото: iStock/Akintevs

Полицейские задержали в подмосковном Королёве 20-летнего уроженца Забайкальского края по подозрению в участии в серии мошенничеств, сообщает пресс-служба областного главка МВД.
«По данным следствия, неизвестные позвонили 78-летней жительнице Королёва и, представившись сотрудниками правоохранительных органов и Комитета банковского надзора, убедили её обналичить сбережения и передать их курьеру. Передав деньги, женщина догадалась об обмане и обратилась в полицию. Сумма ущерба составила более 600 тысяч рублей», — говорится в сообщении.
Полицейские смогли установить личность курьера и задержали около одного из домов после совершения аналогичного преступления. При задержанном обнаружили 1,2 млн рублей.

Молодой человек рассказал, что устроился курьером через один из мессенджеров. В его обязанности входило забирать деньги и переводить их на указанные работодателем счета, оставляя себе по полтора процента от каждой суммы.

Сейчас полиция разыскивает остальных членов банды.

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В Тбилиси спецназ начал разгон протестующих

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#криминал
#мвд московской области
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Число погибших постояльцев соццентра на Алтае выросло до шести
02 декабря 2024, 08:13

Фото: iStock/Soumen Hazra

Число погибших постояльцев частного социального центра в селе Калистратиха Алтайского края увеличилось до шести человек. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на Министерство здравоохранения региона.
На сегодняшний день в стационарах находится 25 человек. Уточняется, что лечение продолжают четыре тяжелых пациента, трое легких, 17 средней степени тяжести.

Всего в центре в Калистратихе были 28 человек. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Ранее в СК РФ сообщали, что три человека умерли в частном социальном центре в селе Калистратиха Алтайского края. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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Раскрыта причина задержания Пивоварова* в Узбекистане
АИМК: журналист Пивоваров* работал в Узбекистане без аккредитации
02 декабря 2024, 06:39

Фото: iStock/Rawf8

Российский журналист Алексей Пивоваров* (признанный Министерством по делам федерации России иностранным агентом) был задержан вместе со съемочной группой за работу в Узбекистане без сертификата. Об этом сообщило управление агентства информации и коммуникаций (АИМК) по Каракалпакстану в Telegram-канале.
«Предварительная проверка установила, что деятельность зарубежных журналистов осуществлялась без предварительного получения аккредитации в Министерстве иностранных дел Республики Узбекистан, что является нарушением действующего законодательства», – заявили в управлении.

Ранее сообщалось, что Пивоваров* и съемочная группа проекта «Редакция», а также сопровождавшая их местная журналистка Фериде Масхетова были задержаны в Нукусе после заявления местных жителей. В отчете утверждается, что силы безопасности конфисковали все изображения Каракалпакстана – суверенной республики Узбекистан.

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#узбекистан
#задержание
#журналист
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В Тбилиси спецназ начал разгон протестующих
02 декабря 2024, 06:20

Фото: iStock/Zbynek Pospisil

Спецназ начал разгон митингующих в центре Тбилиси. По данным РИА Новости, сотрудники правоохранительных органов применяют слезоточивый газ.
Протестующие, занявшие часть проспекта Руставели, применили петарды против спецназа после того, как их выгнали с территории парламента. К моменту начала разгона многие протестующие уже покинули митинг.

Ранее сообщалось, что во время акции протеста один из сотрудников полиции в Тбилиси загорелся. Протестующие использовали коктейли Молотова в столкновениях с правоохранительными органами.

Протесты в Грузии начались 28 ноября после того, как премьер-министр Ираклий Кобачидзе объявил о приостановке переговоров с Брюсселем о вступлении в ЕС. Это вызвало массовые протесты в городах Грузии (Тбилиси, Кутаиси, Батуми).

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#грузия
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Полицейский в Тбилиси загорелся после действий протестующих
Полицейский в Тбилиси загорелся после применения протестующими коктейля Молотова
02 декабря 2024, 04:50

Фото: РИА Новости/ Стрингер

Один из полицейских загорелся во время акции протеста в Тбилиси. Об этом сообщил телеграм-канал Sputnik Грузия.
Протестующие использовали коктейли Молотова в столкновениях с правоохранительными органами.

«Загорелся полицейский. Его успели быстро потушить. На сопровождающих материал кадрах слышны звуки взрывов, пылает огонь», – сообщается в публикации.

Ранее сообщалось, что протестующие у парламента Грузии обстреляли петардами спецназ и полицию, а силы безопасности такжеприменили водометы. Борьба с оппозицией на проспекте Руставели в Тбилиси была снята на видео.

Протесты в Грузии начались 28 ноября после того, как премьер-министр Ираклий Кобачидзе объявил о приостановке переговоров с Брюсселем о вступлении в ЕС. Это вызвало массовые протесты в городах Грузии (Тбилиси, Кутаиси, Батуми).

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#грузия
#протесты
#полицейские
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