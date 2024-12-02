В Серебряных Прудах поймали похитителя мобильного телефона

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Ранее судимого жителя Серебряных Прудов задержали за кражу мобильного телефона, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«Заявление о краже мобильного телефона подала местная жительница. Сумма ущерба от похищения гаджета составила 18 тысяч рублей», — говорится в сообщении.В ходе расследования полицейские установили и задержали похитителя. Выяснилось также, что телефон он присвоил, воспользовавшись тем, что владелица гаджета ненадолго оставила его без внимания.
Против задержанного завели уголовное дело по статье «Кража» и отпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении.
Ранее сообщалось, что Следственный комитет расследует уголовное дело о гибели детей, которые пропали в Сибири 20 лет назад.
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