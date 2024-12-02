В Серебряных Прудах поймали похитителя мобильного телефона

До разрыва селезенки избил свою жену из-за мороженого дагестанец из Махачкалы, передает Telegram-канал Mash Gor. По информации журналистов, мужчина купил детям лакомство. Один из них раскапризничался, тогда он дал ему подержать оба стаканчика.