Воры вынесли всё сливочное масло из екатеринбургского магазина

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Двое неизвестных проникли в магазин молочной продукции в Екатеринбурге и украли из него всё имеющееся сливочное масло, сообщает Телеграм-канал Baza.
Кража произошла в ночь на 5 ноября на улице Тверитина в Екатеринбурге. Двое мужчин в масках залезли в магазин, забрали всё найденное сливочное масло и скрылись. Всё ограбление длилось около двух минут. Один из грабителей также взял из магазина несколько молочных коктейлей.
Владельцы торговой точки рассказали, что ущерб за украденный продукт составил 100 тысяч рублей. Правоохранительные органы уже разыскивают правонарушителей. Директор магазина просил оповестить его, если кто-то в городе станет продавать с рук их сливочное масло.
Ранее сообщалось, что в Россию прибыло 90 тонн сливочного масла из ОАЭ. Его везли на кораблях через Иран и Каспийское море.
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Владельцы торговой точки рассказали, что ущерб за украденный продукт составил 100 тысяч рублей. Правоохранительные органы уже разыскивают правонарушителей. Директор магазина просил оповестить его, если кто-то в городе станет продавать с рук их сливочное масло.
Ранее сообщалось, что в Россию прибыло 90 тонн сливочного масла из ОАЭ. Его везли на кораблях через Иран и Каспийское море.
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Ольга Енгалычева