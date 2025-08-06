«Дядя трогает под трусиками»: сосед-педофил замучал пятилетнюю девочку в Дагестане
Сосед-педофил мучал пятилетнюю девочку в Дагестане и снимал на видео
В Дагестане задержан местный житель, насиловавший пятилетнюю девочку. В его телефоне обнаружили запись преступления.
24-летний мужчина из Новолакского района заманивал ребёнка к себе домой под предлогом игр. Девочка рассказала матери, что «дядя трогает её под трусиками», после чего женщина обратилась в полицию.
Подозреваемого задержали, а в его телефоне нашли видео, подтверждающее издевательства над ребёнком. Сейчас с пострадавшей и её семьёй работают психологи. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело.
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