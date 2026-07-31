15-летний романтик украл золото у россиянки ради красивых девушек
В Дагестане подросток украл золотые украшения на сумму около 380 тысяч рублей, чтобы раздать их красивым девушкам на пляже. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
Накануне у 15-летнего жителя Избербаша созрел хитрый план. Он дождался, когда в приглянувшемся ему доме никого не будет, и проник внутрь через окно. Забрав драгоценности хозяйки, парень отправился на пляж, где раздал похищенное красивым девушкам, отдыхавшим у воды.
Юного романтика быстро поймали. Теперь его ждет суд.
Ранее сообщалось, что житель Крыма избил незнакомца на улице и украл его куртку ради замерзшего приятеля. Сумма ущерба составила пять тысяч рублей. Полицейские оперативно задержали подозреваемого и вернули похищенную вещь ее законному владельцу.
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