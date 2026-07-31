15-летний романтик украл золото у россиянки ради красивых девушек

31 июля 2026, 17:44

В Дагестане подросток украл золотые украшения и раздал их девушкам на пляже

Фото: iStock/megakunstfoto

В Дагестане подросток украл золотые украшения на сумму около 380 тысяч рублей, чтобы раздать их красивым девушкам на пляже. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.