Житель Пензы убил подростка при охоте на уток

СК: Житель Пензы смертельно ранил подростка, охотясь на уток
В Пензенской области возбудили уголовное дело после гибели подростка на охоте. По данным региональных СУСК и прокуратуры, трагедия произошла 10 апреля 2026 года в лесном массиве Городищенского района.



56-летний местный житель по неосторожности произвел выстрел из ружья в мальчика 2011 года рождения. Ребенок скончался в больнице от полученного ранения.

В СК уточнили, что речь идет о причинении смерти по неосторожности. Обвиняемый полностью признал вину.

Как сообщили в правоохранительных органах, мужчина не является родственником погибшего — подростка взял на охоту его дядя, а выстрел произвел приятель последнего. Охотились на уток, ружье зарядили дробью.


Никита Кротов

