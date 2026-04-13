Житель Пензы убил подростка при охоте на уток

СК: Житель Пензы смертельно ранил подростка, охотясь на уток

В Пензенской области возбудили уголовное дело после гибели подростка на охоте. По данным региональных СУСК и прокуратуры, трагедия произошла 10 апреля 2026 года в лесном массиве Городищенского района.





56-летний местный житель по неосторожности произвел выстрел из ружья в мальчика 2011 года рождения. Ребенок скончался в больнице от полученного ранения.



В СК уточнили, что речь идет о причинении смерти по неосторожности. Обвиняемый полностью признал вину.



Как сообщили в правоохранительных органах, мужчина не является родственником погибшего — подростка взял на охоту его дядя, а выстрел произвел приятель последнего. Охотились на уток, ружье зарядили дробью.



